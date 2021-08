Jennifer Lopez et Ben Affleck : Bisous sensuels, elle lui pince les fesses !

L'amour fou ! Le 17 août 2021, Jennifer Lopez (52 ans) et Ben Affleck (49 ans) ont été aperçus en train de s'embrasser passionnément dans le quartier de Brentwood à Los Angeles. Très sexy avec des talons aiguilles, un pull moulant noir et un pantalon taille haute beige, la star du film Coup de foudre à Manhattan a eu droit à de fougueux baisers de la part de son amoureux, visiblement totalement fou d'elle.

Amusée, la maman des jumeaux Emme Maribel et Maximilian, (13 ans, fruit de son amour avec le chanteur Marc Anthony) a taquiné l'acteur en tentant de lui pincer les fesses. N'ayant pas (ou plus jamais ?) envie de la quitter, l'ex de Jennifer Garner a tenté de retenir sa chérie pour de précieuses minutes de câlins avant qu'elle ne parte avec son assistante. Un couple très in love, inséparable depuis leur réconciliation officialisée le 24 juillet 2021 à l'occasion du 52e anniversaire de l'Américaine.

Après une rupture de presque 20 ans, J-Lo et Ben semblent plus amoureux que jamais et s'apprêtent même à emménager ensemble à la rentrée. Selon TMZ, le couple aurait flashé sur une sublime villa d'exception de plus de 3 000 m2, située dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles. "La maison principale fait 3530 mètres carré et possède 12 chambres, 24 salles de bain, un complexe sportif complet en extérieur, avec un terrain de basketball, un ring de boxe, une piscine..." indiquait le site américain.

Père de quatre enfants - Violet, Seraphina et Samuel, 15, 12 et 9 ans (issus de son mariage avec Jennifer Garner) - l'acteur du film Armageddon et sa chérie auront besoin de place pour accueillir leurs familles respectives et construire leur nouveau nid douillet.

Pour rappel, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été en couple de 2002 à 2004. Ils s'étaient fiancés au bout de trois mois de relation mais le mariage n'avait finalement jamais eu lieu. Cette fois-ci sera peut-être la bonne ?