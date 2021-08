Jennifer Lopez : Belle-maman généreuse avec les filles de Ben Affleck

À en croire les insiders cités par différents médias et leurs récentes photos, Jennifer Lopez et Ben Affleck filent le parfait amour ! La bombe latine de 52 ans a même adopté les enfants de l'acteur. Elle les a gâtés à l'occasion de l'anniversaire de leur papa.

Dimanche 15 août, Ben Affleck a eu 49 ans ! Le jour même, Jennifer Lopez et sa fille Emme (13 ans) assistaient à une fête au domicile de la productrice Jennifer Klein. Plusieurs marques y ont participé en installant des stands et en remettant des cadeaux aux célébrités présentes.

Sur place, JLo et son adolescente aux cheveux colorés bleus ont craqué pour les bijoux de la marque Made by Mary. Un invité a précisé au site People qu'elles ont pris "plusieurs colliers de fleurs de naissance, dont deux pour les filles de Ben [Affleck]". Seraphina et sa petite soeur Violet, âgées de 15 et 12 ans, ont du apprécier le geste !

Les deux ados sont les filles de Ben Affleck et Jennifer Garner. Elles ont un petit frère, Samuel, âgé de 9 ans. Avant de faire la connaissance de Jennifer Lopez, les enfants s'étaient rapprochés de l'actrice Ana de Armas, ex-compagne de leur père.

Ceux de Jennifer Lopez, proches de l'ex-fiancée de leur maman, Alex Rodriguez, s'attachent aussi à Ben Affleck. "Ils font sa connaissance progressivement. Tout a l'air de bien se passer. C'est évident que Jennifer est sérieuse avec Ben. Elle n'avait pas l'air aussi heureuse depuis longtemps", a confié un autre indic à People. Bientôt, Max et Emme (nés du mariage de Jennifer Lopez et Marc Anthony) s'installeront définitivement à Los Angeles, auprès de Ben Affleck et ses trois enfants.