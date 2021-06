Ana de Armas en couple : après Ben Affleck, elle craque pour un PDG canon

L'année dernière, un nouveau couple enflammait les réseaux sociaux :Ana de Armas et Ben Affleck. Après des mois de bonheur, de promenades de chiens et de voyages en Amérique latine, les deux acteurs annonçaient leur séparation. Depuis, Batman a retrouvé l'amour dans les bras de son ancienne compagne, Jennifer Lopez. Si les médias n'ont d'yeux que pour eux, nostalgie oblige, Ana de Armas a également tourné la page.

Comme le révèle Page Six le mardi 15 juin 2021, l'actrice cubano-espagnole serait en couple depuis quelques mois avec le vice-président de Tinder Paul Boukadakis. Ana de Armas et le patron de l'application de rencontre, un grand brun aux yeux marrons, se seraient rencontrés grâce à des amis communs. Pas besoin de Tinder quand le destin s'en charge. "Paul est installé à Austin, mais il partage son temps entre le Texas et Santa Monica. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble avant que Ana ne quitte les Etats-Unis pour un tournage", a commenté une source non officielle à nos confrères.

Paul Boukadakis a co-fondé l'entreprise Wheel, qui a été rachetée par Tinder en 2017, dans le but d'ajouter des vidéos publicitaires à l'application. Il est ensuite devenu le vice-président de Tinder, en charge des "initiatives spéciales", avec pour objectif de créer du contenu pour le site annexe de l'entreprise, Swipe Night.