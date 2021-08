Diane Kruger en couple : sortie en moto avec son chéri, Norman Reedus

Sur les réseaux sociaux, Diane Kruger reste très intime avec ses abonnés et ne manque jamais une occasion pour rappeler à quel point elle est devenue une maman comblée. Preuve en est, en mai dernier, quand l'actrice de 44 ans a partagé un tendre souvenir de sa fille. En effet, l'ex femme de Guillaume Canet n'avait pas hésité à dévoiler un cliché attendrissant de sa grossesse à l'occasion de la Fête des Mères.

Sur l'image publiée par cette dernière, les internautes ont pu découvrir la capture d'écran d'une conversation vidéo avec son chéri - acteur emblématique de la série The Walking Dead - sur laquelle Diane Kruger est apparue en larmes, allongée sur un lit, tenant le téléphone d'une main tout en s'essuyant le visage de l'autre. "Le moment où l'on a entendu son coeur battre pour la toute première fois et plus rien n'a jamais été pareil", avait-elle indiqué en légende, dévoilant pour la première fois son échographie.

Et depuis son accouchement, Diane Kruger est véritablement gaga de sa fille. Et elle ne manque pas de le prouver sur les réseaux sociaux. "Comment ai-je pu rater la Journée nationale des filles", avait-elle écrit le 25 septembre dernier sur Instagram. Suivie par plus d'1 million de personnes, l'actrice a donc commémoré la journée consacrée aux filles comme il se doit en louant les qualités de sa petite fille. "Ma petite fille, tu es ma lumière, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours, la plus belle chose que j'ai jamais faite, ma plus grande réussite. (...) Continue de trouver ton chemin et, s'il te plaît, fais que ta molaire pousse pour que je puisse à nouveau dormir la nuit", avait-elle ensuite expliqué, non sans émotion.