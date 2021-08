Diaporama Diane Kruger en couple : sortie en moto avec son chéri, Norman Reedus

Diane Kruger - People à la soirée "Vanity Fair Oscar Party" après la 92ème cérémonie des Oscars 2020 au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts à Los Angeles, le 9 février 2020.

Diane Kruger - Photocall de la soirée Women in Motion avec la projection de "Thelma & Louise" à New York le 28 janvier 2020.

Diane Kruger quitte les studios de l'émission 'Live with Kelly & Ryan' à New York, le 18 juillet 2019.

Diane Kruger et Jason Wu - Arrivée des célébrités à la soirée CFDA Fashion Awards à New York, le 3 juin 2019.

11 / 11

Diane Kruger lors de la première mondiale du film Bvlgari "Celestial and The Fourth Wave" avec Vanity Fair pour le 18ème festival du film Tribeca aux studios Spring à New York City, New York, Etats-Unis, le 23 avril 2019. © Ylmj/AdMedia/ZUMA Wire/Bestimage