Diane Kruger : Nouvelles images de sa fille, craquante pour Noël

Leurs enfants, les stars les exposent ou les préservent ! Diane Kruger et Norman Reedus ont trouvé un entre-deux. Ils affichent leur fille de 3 ans en prenant soin de cacher son visage. Les deux acteurs ont partagé de nouvelles images de la petite, qui exerce ses talents de maquilleuse sur son papa...

Les fêtes de fin d'année, Diane Kruger, Norman Reedus et leur fille les ont passées à trois. Ils ont virtuellement conviés leurs abonnés Instagram à les rejoindre à leur domicile, en publiant des images de leur réveillon. Diane a lancé les hostilités le 25 décembre 2021, jour de Noël, en publiant une vidéo de son enfant. Craquante en pull et tutu roses, la fillette déballe des cadeaux près d'un sapin lumineux.

"Joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent, sentez-vous aimés et vus ce soir, que vous soyez avec vos proches ou pas, écrit Diane en légende de sa publication. Bien que nous étions tristes d'annuler nos plans à cause de la Covid, je suis heureuse d'être avec mon fiancé et ma fille, en sécurité et entourée d'amour. Mes amis et ma famille que je n'ai pas pu voir cette année encore me manquent, mais vous êtes avec nous en esprit".

Dans ses amis et sa famille, Diane Kruger inclut Helena Christensen, l'ex-compagne de Norman Reedus (avec qui l'acteur a eu un fils, Mingus). Le top model a réagi en commentaire.