Diane Kruger "un peu en panique" à la naissance de sa fille : confidences franches de la jeune maman

Jusqu'alors, Diane Kruger était une jeune maman très pudique. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Madame Figaro du 5 novembre 2021, l'actrice germano-américaine a pourtant évoqué sa vie de famille comme elle le fait rarement. L'occasion pour elle de revenir sur son couple avec l'acteur américain Norman Reedus et la naissance de leur petite fille il y a maintenant trois ans.

Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage du film Sky en 2015, Diane Kruger et Norman Reedus ne se sont plus quittés. Avec leur petite fille, dont ils préservent toujours le prénom, ils partagent leur temps entre New York et Atlanta. Auprès de nos confrères, la star des films Troie, Inglourious Basterds et In the Fade reconnaît qu'elle n'est pas "un modèle de perfection". Elle avoue que lorsque sa fille est née, elle a "un peu paniqué" : "Ça prend votre vie, un bébé : je ne l'avais pas compris quand j'ai décidé d'avoir un enfant", affirme celle qui sera de retour au cinéma en début d'année prochaine, dans le thriller féminin 355.

Heureusement, l'ancien mannequin de 45 ans explique que "tout est devenu plus facile" quand sa fille - future polyglotte - a commencé à parler. Tout en avouant être "folle" de sa petite tête blonde, Diane Kruger refuse d'en faire un enfant roi : "Je veux à tout prix qu'elle ait un sens du respect des personnes, des objets, des règles. Je suis très attentive, même pénible parfois : on ne jette pas la nourriture, on ne crie pas, on ne fait pas de caprices (...). Je pense que les cadres sont rassurants." Déjà père d'un grand garçon de 21 ans (Mingus, qu'il a eu avec le mannequin Helena Christensen), Norman Reedus est quant à lui un véritable "papa gâteau, amoureux de sa fille" : "Etre à nouveau père à 50 ans a été génial pour lui !"