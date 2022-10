Norman Reedus (Walking Dead) : Le compagnon de Diane Kruger grillé dans un magasin Carrefour... et dans un kebab du coin

Etonnamment, Norman Reedus a traversé les allées charcuterie et fromage du Carrefour sans sa charmante compagne Diane Kruger. Ni même avec ses enfants. Prochainement à l'affiche du film The Bikeriders de Jeff Nichols, le comédien de 53 ans est papa de deux enfants. Il a d'abord eu un garçon, baptisé Mingus en l'honneur du jazzman Charles Mingus, qui fêtera ses 23 ans le 13 octobre prochain, fruit de ses amours avec le mannequin Helena Christensen. Il a également eu, plus récemment, une petite fille de 3 ans. On ne peut pas dire, pour autant, que l'acteur se ménage. Lui qui enchaîne les tournages s'est même fait mal en retrouvant ses camarades, pour la 11e saison de la série The Walking Dead. Blessé à la tête alors qu'il shootait une scène en Georgie, en mars 2022, il a dû être hospitalisé dans la foulée. Voilà qui lui donne bien droit à un bon kebab bien réconfortant, supplément frites.