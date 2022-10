Diaporama : Norman Reedus (Walking Dead) : Le compagnon de Diane Kruger grillé dans un magasin Carrefour... et dans un kebab du coin

Norman Reedus (Walking Dead) : le fiancé de Diane Kruger grillé dans un magasin Carrefour... et dans un kebab du coin

Norman Reedus arrive à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70e Festival du Film de Saint-Sébastien. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © Purepeople BestImage

Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Photocall du dîner du 75e Festival International du Film de Cannes. Le 24 mai 2022 © Olivier Borde / Bestimage © Purepeople BestImage, Olivier Borde

5 / 13