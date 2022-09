Diane Kruger super lookée en mini robe en cuir : apparition remarquée avec son compagnon Norman Reedus

La 70e édition du Festival International du Film de Saint-Sébastien a démarré vendredi 16 septembre dernier au Palais Kursaal en Espagne. Ce festival ferme ses portes ce samedi 24 septembre. À la veille de sa clôture, Diane Kruger a atterri en Espagne vendredi 23 septembre. L'actrice et mannequin germano-américaine de 46 ans est arrivée à l'hôtel Maria Christina, lunettes de soleil, béret noir et avec un long manteau noir qui couvrait sa sublime robe noir en cuir. À peine sortie du taxi, Diane Kruger s'est offert un bain de foule en se prêtant au jeu des selfies avec les fans venus nombreux malgré la pluie.

Et l'actrice n'était pas seule car son compagnon Norman Reedus était aussi invité à ce festival. L'acteur, qui a également pris des selfies avec le public, est arrivé vêtu d'un manteau et tee-shirt noirs et d'un jean. Le couple faisait ainsi l'une de ses rares apparitions publiques.

Diane Kruger fait la promotion de son nouveau film

Diane Kruger était surtout présente au festival pour la promotion du nouveau film Marlowe réalisé par Neil Jordan dont la sortie est prévue le 4 janvier prochain en France. Elle y interprète Clare Cavendish et partage l'affiche avec Liam Neeson, Alan Cumming, Jessica Lange, Danny Huston ou encore Ian Hart. Ce film - adapté du roman de John Banville intitulé The Black-Eyed Blonde (La Blonde aux yeux noirs, le retour de Philip Marlowe) - a été dévoilé en avant-première mondiale lors du festival de Saint-Sébastien. En conférence de presse ce vendredi 23 septembre, Diane Kruger, entourée du réalisateur Neil Jordan et du producteur Gary Levinsoh, a évoqué le tournage de ce nouveau film à Variety : "Nous n'avons pas l'occasion de jouer ces types de personnages ou de faire souvent ces types de films. J'ai fait un Zoom avec Neil. Je savais qu'il ferait quelque chose de classique mais avec une touche. Nous avons tourné à Barcelone, c'était génial", a-t-elle déclaré.