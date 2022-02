The Walking Dead : Un acteur de la série retrouvé mort à 31 ans

Le cast de la série mettant en scène les aventures Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Daryl Dixon (Norman Reedus) The Walking Dead a perdu l'un de ses membres. En effet, l'acteur Moses J. Moseley, connu pour son rôle dans la série de zombie est décédé. Il avait 31 ans. Par ailleurs, l'équipe de la série avait déjà été en deuil il y a peu...

"Il était aimé de tous ceux qui le rencontraient. Une lumière si brillante dans les yeux de tout le monde" a déclaré le manager de Moseley dans un communiqué à People lundi. La déclaration a continué : "Moses était une personne incroyable et si vous aviez eu l'occasion de le rencontrer, il aurait rendu votre journée incroyable. Il était très talentueux, c'était un grand ami ; le genre auquel vous pouvez aller dire n'importe quoi. Il était toujours excité sur la vie et le travail dans le secteur du divertissement."

Moses J. Moseley a été retrouvé mort à Stockbridge, en Géorgie, mercredi selon TMZ, qui a été le premier à rapporter la nouvelle. Les circonstances de sa mort font l'objet d'une enquête par les autorités. La police de Stockbridge n'a pas immédiatement répondu à la demande d'information de People. L'acteur était surtout connu pour son rôle de Mike, l'un des zombies de la compagnie de Michonne (Danai Gurira) dans The Walking Dead entre 2012 et 2015. Suite à l'annonce de sa mort ce lundi, AMC (le diffuseur de la série culte) a publié une déclaration sur les réseaux sociaux, rendant hommage à l'acteur : "Nos pensées et nos prières vont au membre de notre grande famille de The Walking Dead Moses J. Moseley."

Le comédien, originaire de Caroline du sud aux Etats-Unis, avait multiplié les apparitions dans divers programmes télévisés : Watchmen, Queen of the south, Volumes of blood : horror stories, Attack of the Southern Fried Zombies.