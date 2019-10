Jeffrey Dean Morgan (Walking Dead) et Hilarie Burton se sont mariés

Samedi 5 octobre 2019, Jeffrey Dean Morgan et Hilarie Burton se sont dit oui. Les jeunes époux ont révélé l'heureuse nouvelle en s'emparant de leurs comptes Instagram. Ils ont posté de belles photos de leur union, célébrée par Norman Reedus et Jensen Ackles.

"Le week-end dernier a été le meilleur de toute ma vie. Jeff et moi voulions vous dire que NOUS NOUS SOMMES MARIÉS ! Pour de vrai. Nous vivions comme mari et femme depuis une décennie. Nous avons construit une famille et une ferme, et avons trouvé notre communauté. Pendant des années, des médisais ont relaté que nous nous étions mariés en 2014 ou 2015 et que j'avais été mariée et divorcée auparavant. Tout cela est faux. Mais nous nous savons la vérité", a commenté l'actrice de 37 ans.

De son côté, Jeffrey Dean Morgan a été plus avare en confidences. "Je dirai bien des mots mais il n'y en a pas assez. Madame Morgan... Je t'aime. Merci de faire de moi l'homme le plus chanceux du monde", a écrit l'acteur de 53 ans.

Le couple a déjà deux enfants : Augustus, âgé de 9 ans, et George Virginia, la petite dernière âgée de seulement 19 mois. Une petite famille défendue par l'acteur, lequel a poussé un coup de gueule cet été après l'intrusion de fans... "À ces chères personnes qui pensent que c'est un plan solide de venir chez nous, de prendre des photos, conduire jusqu'à la maison, frapper à la porte... Ce n'est pas un bon plan. C'est grossier et effrayant. Je vous prie de respecter notre vie privée. Et... vous avez été filmés. Rien ne m'énerve plus", disait-il alors sur Twitter.

Jeffrey Dean Morgan est connu pour son interprétation du personnage de Negan dans la série horrifique The Walking Dead alors qu'Hilarie Burton a incarné Peyton Sawyer dans Les Frères Scott.

Thomas Montet