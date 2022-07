Diane Kruger fête ses 46 ans : son fiancé, star de "The Walkind Dead", étonne en robe !

Devenue maman sur le tard à 42 ans, Diane Kruger semble parfaitement épanouie dans cette famille qu'elle forme avec l'acteur apparu dans la série Charmed. Interviewée par People, elle confiait : "Je voulais être mère et j'étais certaine que j'allais adorer ça, mais juste l'ampleur de vouloir être là à chaque seconde, ne rien manquer... Il y a tant de choses qu'à mon âge on a fait des milliers de fois mais les voir au travers de ses yeux de nouveau... Que ce soit de manger une glace pour la première fois ou de voir tomber la neige pour la première fois, il y a quelque chose de simplement rafraichissant et simple dans ces vies de mère et de fille. Et je trouve cela magnifique".

Comblée avec son fiancé (déjà papa de Mingus Lucien Reedus né le 13 octobre 1999, fruit de son amour avec la mannequin Helena Christensen) qu'elle a rencontré grâce à la réalisatrice française Fabienne Berthaud – l'une de ses meilleures amies – le couple devrait bientôt se passer la bague au doigt au cours d'une cérémonie magique. Qui sait, Norman adoptera peut-être également une robe pour se rendre à l'autel ?