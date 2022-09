Diaporama : Diane Kruger : Complice avec son immense beau-fils Mingus, de plus en plus canon, elle rayonne pour Norman Reedus

1 / 30 Diane Kruger : Complice avec son immense beau-fils Mingus, de plus en plus canon, elle rayonne pour Norman Reedus

2 / 30 Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

3 / 30 Norman Reedus, Mingus Reedus, Marianne Reedus et Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

4 / 30 Norman Reedus et son fils Mingus au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

5 / 30 Norman Reedus et Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

6 / 30 Norman Reedus et Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by Jim Ruymen/UPI/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jim Ruymen

7 / 30 Norman Reedus au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

8 / 30 Norman Reedus et sa mère Marianne au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

9 / 30 Norman Reedus et Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

10 / 30 Norman Reedus et Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

11 / 30 Norman Reedus et sa famille au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by Jim Ruymen/UPI/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

12 / 30 Norman Reedus, Greg Nicotero et Jon Bernthal au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

13 / 30 Norman Reedus et Greg Nicotero au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

14 / 30 Norman Reedus et Jon Bernthal au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by OConnor/AFF/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca

15 / 30 Diane Kruger, Norman Reedus à la première de "Marlowe" au 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

16 / 30 Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger à la première de "Marlowe" au 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage



© Purepeople BestImage

17 / 30 Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger à la première de "Marlowe" au 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage



© Purepeople BestImage

18 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus avant la montée des marches de "L'innocent" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 24 mai 2022. @ Justin Personnaz/Bestimage



© Purepeople BestImage, Justin Personnaz

19 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © Purepeople BestImage

20 / 30 Norman Reedus et Diane Kruger au Walk of Fame d'Hollywood pour le dévoilement de l'étoile de la star de The Walking Dead le 27 septembre 2022. Photo by Jim Ruymen/UPI/ABACAPRESS.COM © Purepeople Abaca, Jim Ruymen

21 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © Purepeople BestImage

22 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © Purepeople BestImage

23 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © Purepeople BestImage

24 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022. © Future-Image via Zuma Press/Bestimage © Purepeople BestImage

25 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

26 / 30 Diane Kruger et son compagnon Norman Reedus arrivent à l'hôtel "Marie Cristina" lors du 70ème Festival du Film de Saint-Sébastien, le 24 septembre 2022.



© Purepeople BestImage

27 / 30 Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Les célébrités à la sortie de l'hôtel "Martinez" lors du 75ème Festival International du Film de Cannes, le 28 mai 2022. © Laurent Campus / Bestimage



© Purepeople BestImage, Laurent Campus

28 / 30 Norman Reedus, sa compagne Diane Kruger, Guillaume Canet - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Dominique Jacovides / Bestimage



© Purepeople BestImage, Dominique Jacovides

29 / 30 Norman Reedus et sa compagne Diane Kruger - Montée des marches pour la cérémonie de clôture du 75ème Festival International du Film de Cannes. Le 28 mai 2022 © Giancarlo Gorassini / Bestimage



© Purepeople BestImage, Giancarlo Gorassini