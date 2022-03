Diane Kruger : Maman superbe en maillot, à la plage avec sa fille

C'est donc pour des raisons professionnelles que Norman Reedus s'éloigne de sa petite famille. Le héros de la série The Walking Dead, récemment blessé à la tête en plein tournage, est en couple avec Diane Kruger depuis l'été 2016. Les deux acteurs se sont rencontrés pour la première fois l'année précédente, sur le tournage du film Sky, dont ils partageaient l'affiche.

Leur fille, dont le prénom est toujours inconnu, est née le 2 novembre 2018. Depuis cet heureux événement, Diane Kruger partage fréquemment des photos d'elle, tout en prenant soin de masquer son visage. La comédienne partage ainsi quelques instants de sa vie de maman avec des centaines de milliers d'internautes.

La petite blondinette a un grand frère, Mingus (21 ans). Le mannequin est né de la précédente relation de Norman Reedus avec le top model Helena Christensen. Leur histoire d'amour avait commencé en 1998 et s'est achevée en 2003.

Diane et Helena se connaissent et entretiennent d'excellents rapports. "J'aime beaucoup le fils de mon mec mais il est déjà grand : c'est un jeune adulte. Je suis d'ailleurs amie avec sa mère Helena Christensen, que je connais depuis mes années mannequin. Alors tout s'est fait en douceur, en fluidité, précisait-elle au magazine Marie Claire en janvier dernier. Pas mal de temps s'est écoulé depuis qu'Helena et Norman sont séparés : si j'avais été 'la nouvelle copine' qui vient juste après, tout aurait été plus compliqué."