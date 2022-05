Benoît Magimel et Margot amoureux à Cannes, devant Samuel Le Bihan et Stefania, et Alessandra Sublet !

C'est l'une des soirées les plus attendues en marge du Festival de Cannes. Et pour cette nouvelle édition du dîner Women In Motion par Kering au Château de la Castre, ce dimanche 22 mai 2022, à l'occasion du 75e Festival de Cannes, de nombreuses stars se sont à nouveau réunies. Carla Bruni, séduisante en nuisette, au bras de Nicolas Sarkozy, n'est pas la seule à y être venue accompagnée. Ainsi, Benoît Magimel était lui aussi en compagnie de sa compagne Margot Pelletier. L'acteur de 48 ans à l'évolution physique troublante était très élégant en costume quand sa compagne rayonnait dans une robe à sequins. Une nouvelle rare apparition pour le couple qui avait fait parler lors de la dernière cérémonie des César. Après avoir récemment fait sensation lors de la montée des marches de R.M.N, samedi 21 mai,Samuel Le Bihan était à nouveau aux côtés de sa compagne Stefania pour cette prestigieuse soirée.

D'autres personnalités ont fait le déplacement en solo à cet évènement. Ainsi, Alessandra Sublet était vêtue d'un ensemble bleu, pendant que Clara Luciani avait misé sur une robe longue rose avec un noeud noir autour du cou. Julie Gayet était elle aussi seule, ne faisant que de rares apparitions au bras de son compagnon François Hollande. Maiwenn est apparue dans un ensemble noir avec une veste de costume oversize. La soirée Women in Motion - programme de Kering destiné à mettre en lumière la contribution inestimable des femmes au 7e art - a attiré du beau monde sur la Croisette. Dans l'enceinte du superbe Château de la Castre, on a également pu compter sur la présence de Clotilde Courau, Adriana Lima, enceinte, Noomi Rapace, Mélanie Laurent, François-Henri Pinault et sa fille Mathilde ou encore Karine Silla et Vincent Perez. Ana Girardot, Isabelle Huppert et Anne Parillaud étaient aussi de la partie. Lors de la soirée, Viola Davis, accompagné de son époux Julius Tennon, a reçu le prix Women In Motion 2022.

J'étais fliqué par ma femme

Benoît Magimel et sa compagne Margot Pelletier ne sont pas habitués des sorties publiques. Le couple qui avait néanmoins fait sensation aux César 2022 préfère vivre son histoire loin des projecteurs. Le papa d'Hannah et Djinina (21 et 10 ans) peut largement compter sur le soutien de sa compagne, même lorsqu'il s'agit de l'aider à se tenir à un régime drastique. Pour son rôle dans De son vivant, l'acteur avait ainsi dû se délester de plus de 25 kilos. Et Margot Pellietier n'avait pas manqué de le surveiller, comme il l'avait fait savoir dans l'émission En Aparté (Canal+). "J'étais fliqué par ma femme... C'était vraiment une discipline de fer. Depuis cinq ans, on n'arrête pas de me demander de prendre du poids, d'en perdre", avait-ilconfié. Et cela aura valu au comédien, en plus d'une performance d'acteur très remarquée, de décrocher l'Oscar. Et ce dimanche 22 mai, c'est élégant et visiblement épanoui qu'il est arrivé au bras de Margot.