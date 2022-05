Cannes 2022 : Samuel Le Bihan au bras de sa superbe compagne face à Thomas Hollande et sa chérie

C'était l'un des films les plus attendus du Festival de Cannes cette année : R.M.N, long-métrage roumain qui plonge dans les méandres d'un petit village de Transylvanie, était projeté ce samedi soir en compétition. Et les acteurs français n'ont pas manqué d'aller le découvrir, notamment Samuel Le Bihan, très classe dans un smoking noir de la Maison Jacob et chaussé par Berluti. Le comédien, interprète d'Alex Hugo sur le petit écran, avait fait le déplacement avec sa compagne, Stefania, toujours aussi sublime.

La jeune femme, vêtue d'une combinaison sexy noire Yves Saint Laurent, avait tiré ses cheveux en arrière dans une coupe déstructurée qui lui allait parfaitement bien. Mannequin et actrice, Stefania a pris la pose aux côtés de celui dont elle partage la vie depuis plusieurs mois maintenant et avec qui elle vit une belle histoire d'amour. Il y a deux jours, tous deux s'étaient déjà fait remarquer à la soirée Chopard, où ils étaient apparus ultra-glamour.

Et leur alchimie donne aussi une belle histoire de famille : alors que Samuel Le Bihan avait un peu mis sa vie amoureuse de côté depuis quelques années pour s'occuper de sa fille autiste, Angia, il n'a pu que constater à quel point la fillette et sa nouvelle compagne s'entendent bien. Une belle réussite pour lui, plus heureux que jamais avec Stefania.

Tous les deux ont profité de leur séance en amoureux... mais n'étaient pas le seul couple présent sur le tapis rouge ! En effet, Thomas Hollande et sa femme Emilie Broussouloux ont également posé ensemble. Très classes, entre un smoking bleu pour monsieur et une combinaison blanche pour madame, ils n'ont cessé de se lancer des regards très amoureux, enlacés.

Pour l'occasion, leurs deux bambins, Jeanne (presque 3 ans) et Noé (1 an et demi), étaient restés à la maison sous bonne garde. L'avocat, fils aîné de François Hollande et de Ségolène Royal, a pu profiter du film avec sa femme, journaliste sur France Télévisions. Celle-ci, absolument sublime, sortait tout droit d'un lieu bien différent... et bien moins glamour : en effet, cette semaine, elle a enregistré un épisode de Fort Boyard !