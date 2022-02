"Ma fille l'adore et elle adore ma fille" : Samuel le Bihan parle de sa chérie Stefania Cristian

Samuel Le Bihan et Stefania Cristian ont officialisé leur relation en décembre 2021. Le couple avait fait sa première apparition publique lors de la soirée de lancement de la collection Poetry In Motion, conçue par Joalukas Noah et Raphaël Le Friant, fils respectifs de Yannick Noah et Bob Sinclar, pour la maison Lanvin.

Depuis, les deux tourtereaux se sont montrés sur les réseaux sociaux, éveillant la curiosité des internautes. Après enquête, ils ont appris que Stefania était mannequin, notamment signée au sein de l'agence parisienne GIRLmgmt. La jolie brune a grandi à Madrid, parle plusieurs langues (l'espagnol, l'anglais, le roumain et le français), mesure 1,76m et a déjà posé pour de prestigieux magazines comme Marie Claire, Harper's Bazaar, l'édition russe de Elle ou encore L'Officiel Malaysia. Stefania aspire également à une carrière en tant qu'actrice et réalisatrice, et a suivi des cours de comédie au Lee Strasberg Institute de New York.

"Je vis une histoire vraiment super avec quelqu'un de formidable", confiait Samuel Le Bihan à nos confrères de Télé-Star au mois de janvier. Une histoire bien partie pour durer !