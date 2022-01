Samuel Le Bihan en couple avec Stefania : photos sensuelles du jeune mannequin

Papa de trois enfants, issus de trois relations différentes, Samuel Le Bihan ne croyait sans doute plus à l'amour quand il s'est séparé d'Angie Vu Ha. Il l'affirmait auprès du magazine Nous Deux durant l'été 2021, il aurait fallu quelque chose d'incroyable, un miracle de type coup de foudre, pour le convaincre de refaire sa vie avec une autre. "Aujourd'hui, il faut que je tombe vraiment amoureux pour être en couple, sinon je n'en vois pas l'intérêt", assurait-il fermement. Mais la vie est bien malicieuse et il se trouve que le comédien de 56 ans a justement croisé la route d'une jeune femme sublime qui a fait vriller son coeur.

La belle de ses jours ? Stefania Cristian, un mannequin de 30 ans - également actrice et réalisatrice - qu'il fréquente depuis plusieurs mois et avec qui il n'hésite pas à s'afficher sur les réseaux sociaux. Dotée d'une extraordinaire beauté, Stefania est représentée en France par l'agence GIRLmgmt mais elle travaille également à Londres, Milan ou encore Berlin. Et pour cause : la nouvelle compagne de Samuel Le Bihan a grandi à Madrid, en Espagne, et elle maîtrise quatre langues à la perfection. Pour un aperçu de sa carrière, des bains de mousse aux étoles les plus transparentes, rendez-vous sur son compte Instagram...