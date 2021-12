Samuel Le Bihan à nouveau amoureux : il s'affiche avec Stefania, un jeune mannequin

Il y a un peu plus d'un an, Samuel Le Bihan avait confirmé sa rupture avec la DJ d'origine vietnamienne Angie Vu Ha, la mère de sa petite Emma-Rose (3 ans). Depuis, le comédien a visiblement retrouvé l'amour dans les bras d'un jeune mannequin. Le couple a d'ailleurs fait une apparition remarquée lors d'une récente soirée parisienne...

Le 8 décembre 2021, la star de la série Alex Hugo à la présentation d'une collection capsule Lanvin baptisée Poetry in Motion. Samuel Le Bihan a alors pris la pose au côté d'une jolie brune, une certaine Stefania Cristian. Une première soirée à deux qui était une officialisation de leur idylle, si l'on en croit la dernière édition du magazine Gala, sortie ce 16 décembre. Mais qui est donc l'heureuse élue ? Stefania Cristian, une jolie brune aux yeux marrons qui évolue au sein de la même agence de mannequin parisienne que la comédienne et top Camille Rowe : GIRLmgmt. Elle est aussi représentée par d'autres agences à Londres, Berlin et Milan.

Une carrière internationale qui colle parfaitement à son profil puisqu'elle a grandi à Madrid et parle plusieurs langues : l'espagnol, l'anglais, le roumain et le français, comme le confirme son profil de mannequin. Avec sa silhouette élancée, celle qui mesure 1,76 m a déjà posé pour plusieurs magazines tels que Marie Claire, Harper's Bazaar, Elle Russia et L'Officiel Malaysia, et plusieurs marques : Saint Laurent, Livy Studio, American Apparel, Louboutin... Si elle est avant tout mannequin, elle aspire également à une carrière en tant qu'actrice et réalisatrice, puisqu'elle a suivi des cours de comédie au Lee Strasberg Institute de New York.