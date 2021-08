Samuel Le Bihan célibataire : retrouver l'amour ? Une vraie mission pour ce papa solo

En attendant de le revoir dans Alex Hugo (France 3), Samuel Le Bihan est à retrouver sur M6 ce mardi 24 août 2021. Le comédien de 55 ans est en effet à l'affiche de la nouvelle mini-série chorale Ils étaient dix, adaptée du roman d'Agatha Christie, et dans laquelle il donne la réplique à Guillaume De Tonquédec, Romane Bohringer ou encore Marianne Denicourt. Si sa vie professionnelle est bien remplie, difficile d'en dire autant de sa vie amoureuse !

Dans une nouvelle interview accordée au magazine Nous Deux du 24 août, Samuel Le Bihan est revenu sur son célibat. Le comédien nuance alors : il est pas "seul, mais pas engagé". En charge de l'éducation de sa fille autiste Angia (9 ans), née de sa relation passée avec Daniela Beye, l'acteur peut difficilement concilier vie de famille, tournages et rencontres amoureuses. "Je travaille beaucoup et j'élève ma fille en solo. C'est énormément d'engagement personnel, parce qu'elle est différente, et c'est difficile d'intégrer quelqu'un dans son histoire", a expliqué celui qui vit désormais à Nice.

Pour autant, celui qui est également le père de Jules (25 ans) et d'Emma-Rose (3 ans), nés de deux histoires différentes avec l'actrice Patricia Franchino et la DJ Angie Vu Ha, n'a pas totalement renoncé à l'amour. "Aujourd'hui, il faut que je tombe vraiment amoureux pour être en couple, sinon je n'en vois pas l'intérêt, a-t-il ajouté. Quelquefois, j'ai l'impression d'être mère au foyer tellement j'ai de choses à gérer." En octobre dernier déjà, Samuel Le Bihan avait évoqué "la peur" que pouvait susciter sa vie de famille complexe chez ses éventuelles partenaires de coeur.