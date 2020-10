Samuel Le Bihan : Qui est la maman d'Angia, sa fille autiste ?

Samuel Le Bihan est le porte-parole de tous les parents d'enfants autistes. Depuis plusieurs années, l'acteur de 54 ans sensibilise sur ce sujet de société en partageant son expérience personnelle. Depuis huit ans, il est l'heureux papa d'Angia, une petite-fille qui illumine son quotidien malgré les difficultés de son handicap.

Angia est née en décembre 2011, de sa relation avec le mannequin Daniela Beye. Le couple s'est séparé quatre ans après l'arrivée d'Angia, en 2015, après quinze ans d'amour. Leur rupture n'avait été rendue publique qu'un an plus tard, par le magazine Gala. A l'époque, l'hebdomadaire avaient tenu à préciser que Samuel Le Bihan et Daniela Beye étaient restés en très bons termes malgré la séparation. Cette décision de se quitter en bonne intelligence, l'acteur et le mannequin l'avaient prise pour protéger celle qu'ils choient depuis sa naissance, Angia. Très vite déstabilisée par le moindre changement, la fillette avait nécessairement besoin de cette entente durable entre ses parents pour conserver un équilibre.

Lorsque Daniela Beye a rencontré Samuel, elle n'avait que 18 ans et lui quinze de plus. Ils ont pris leur temps pour fonder une famille, comme elle l'avait-elle même confié à Gala : "On a attendu près de dix ans pour conce­voir notre petite Angia, en 2011. Et nous nous sommes pacsés la même année. Alors O.K., on va lente­ment, mais on y va."

Samuel Le Bihan a obtenu la garde d'Angia, ce qui a bouleversé sa vie. "Moi, quand je suis sorti du bureau du juge et qu'on m'a dit que j'avais la garde de ma fille, je ne savais pas très bien ce que cela voulait dire. Se transformer en foyer familial au jour le jour, c'est particulier. Avec un enfant particulier, ça l'est encore plus. Grâce à ma fille, je suis devenu super fort en organisation !", confie Samuel Le Bihan au Parisien ce lundi 26 octobre 2020. Cette interview, l'acteur l'a accordée à l'occasion de la diffusion du téléfilm T'en fais pas, je suis là sur France 2, dans lequel il incarne un brillant avocat qui se retrouve seul pour élever son fils Gabriel, 12 ans, autiste