Samuel Le Bihan : Les difficultés du confinement avec une fille autiste

Ce jeudi 2 avril 2020 marque la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Conjuguer autisme et confinement est loin d'être simple comme l'a expliqué Samuel Le Bihan sur RTL dans la matinale. L'acteur de 54 ans est le papa d'Angia, une petite fille de 8 ans autiste née de sa relation avec Daniela Beye. Il a témoigné de ce qui était le plus difficile pour elle, en cette période de confinement : "C'est faire comprendre à son enfant qu'à l'inverse de tout ce qu'on lui a appris - on lui a appris les échanges sociaux, à aller vers les autres, à sortir de sa bulle -, là il faut rester confiné. Donc c'est un paradigme complètement différent. Expliquer ça à un enfant autiste, qu'aujourd'hui, à cause d'un virus il doit resté confiné, c'est un peu compliqué. Le concept est un peu compliqué."

Expliquer la pandémie de coronavirus et le confinement qui en découle n'est déjà pas facile pour les parents, et cela l'est encore moins pour les parents d'enfants autistes. "Comme chaque enfant, c'est déjà compliqué, le problème est encore plus dense avec un enfant autiste. Mais j'explique. Elle pose des questions tous les jours, et beaucoup de questions toute la journée. C'est vraiment une énigme pour elle, ce qui se passe en ce moment", a-t-il partagé avec les auditeurs de RTL.

La perte de repères avec l'arrêt brutal de l'école

Les rituels à faire ensemble, comme se laver les mains, sont devenus presque "un jeu" pour Angia et la rassurent. "Elle adore partager, faire des choses ensemble. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est venu avec l'apprentissage du langage", a expliqué Samuel Le Bihan, également le papa de la petite Emma-Rose, 1 an et demi, qu'il a eue avec la DJ et productrice Angie Vu Ha. Il a également un grand fils de 24 ans, Jules, né de son union avec l'actrice Patricia Franchino.

Comme tous les enfants, Angia a perdu ses repères avec l'arrêt brutal de l'école, alors même qu'elle a rencontré des difficultés pour être scolarisée : "Ce qui la perturbe, c'est que, tout d'un coup, l'école s'arrête, les habitudes, les routines s'arrêtent. Ça, s'est vraiment problématique. L'idée, c'est de mettre en place d'autres routines, et passer du temps avec moi, elle aime bien. Je sais comment lui faire plaisir, l'animer. Je lui donne des activités en permanence. Il faut que je la stimule."

Une mauvaise expérience avec les forces de l'ordre lors d'une sortie

Samuel Le Bihan a également raconté ce jour où il est sorti avec Angia, parce que les tensions étaient trop fortes à la maison. Une sortie marquée par l'attitude peu compréhensive des forces de l'ordre malgré la particularité de ce cas. "Pour les cas les plus difficiles, où il y a énormément de crises, de violence, ils [les parents et les enfants] devraient pouvoir décompresser", a-t-il défendu. "Ça commençait à être vraiment en grande tension avec ma fille, et je lui ai fait prendre l'air, et ça n'a pas été très apprécié. Même en montrant sa carte d'handicapée, j'avoue que les forces de l'ordre n'ont pas été très conciliantes", a-t-il relaté, tout en reconnaissant qu'il y avait "parfois un manque de compréhension". "Tout le monde est sous tension", a-t-il tempéré.

Pour tenter d'aider les parents et les aidants en difficulté avec les enfants autistes, la plateforme Autisme Info Service est plus que jamais disponible. Créée il y a tout juste un an, le 2 avril 2019, elle recueille un grand nombre d'appels en cette période de confinement.

"Dans ce contexte de crise, Autisme Info Service est plus que jamais mobilisée pour vous aider à surmonter ces problèmes, répondre à vos questions, vous orienter, vous conseiller et vous soutenir. Depuis le début du confinement, vos appels ont été multipliés par quatre", a relayé Samuel Le Bihan sur sa page Instagram.