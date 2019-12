Samuel Le Bihan : Adorable moment de complicité avec sa fille de 1 an, Emma-Rose

Aucun doute, ce sont bien là les yeux de l'amour.

Vendredi 20 décembre 2019, la compagne de Samuel Le Bihan, Angie Vu Ha (de son vrai prénom Angela), a publié plusieurs photos en famille dans ses stories Instagram. On les découvre l'un et l'autre avec le fruit de leur amour, la petite Emma-Rose, née il y a un peu plus d'un an. Sur l'une des images, Samuel Le Bihan apparaît avec sa fille sur les genoux alors qu'il est en train de manger, tout comme sa princesse, craquante avec ses cheveux noirs coiffés en palmier. Emma-Rose n'a d'yeux que pour son papa qu'elle regarde avec beaucoup d'intensité. Angie Vu Ha a également partagé une photo de sa fillette seule et avec elle.