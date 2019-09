Samuel Le Bihan : Sa fille Angia, autiste, traitée "d'handicapée" à l'école

La série Alex Hugo est de retour sur France 2, pour sa cinquième saison, depuis le 28 août 2019. Si Samuel Le Bihan y incarne un flic solitaire, dans la vraie vie, le comédien est plutôt très entouré. Depuis qu'il s'est séparé de Daniela Beye en 2015, il élève seul Angia, son amour, atteinte d'autisme. Un rôle à plein temps qui le comble de joie mais aussi de craintes. Car, à l'école, sa fille de 7 ans ne bénéficie pas d'un traitement de faveur. "Je sais qu'on ne lui fera pas de cadeau, explique-t-il dans les colonnes de Paris Match. Il faut qu'elle soit forte pour tout affronter. Elle veut être normale, me pose souvent la question : 'C'est quoi autiste ? C'est quoi être handicapée ?' A l'école, on l'a déjà traitée de handicapée."

Samuel Le Bihan est papa de trois enfants. Jules, son aîné, est né en 1995 alors que l'acteur était en couple avec Patricia Franchino. Plus récemment, le 13 août 2018, il a accueilli avec Angela - a.k.a Angie Vu Ha - une petite Emma-Rose. Mais avec Angia, il a tissé une relation unique. Elle le suit partout et était récemment avec lui, en Hautes-Alpes, pour le tournage des épisodes d'Alex Hugo. "On forme une bonne équipe, poursuit-il. Seul avec elle, je ne pensais pas y arriver... Mais pour elle, j'ai changé. J'ai réorganisé toute ma vie, elle m'a fait prendre conscience de la fragilité des autres et m'as appris la résilience."