Samuel Le Bihan absent du 1er anniversaire de sa fille Emma-Rose ?

"Joyeux premier anniversaire à ma petite princesse ! Tu as apporté tellement de joie et de bonheur dans ma vie cette dernière année. Je t'aime plus que tout au monde ma petite fille", a écrit l'heureuse maman de 32 ans en légende d'une photo sur laquelle elle pose avec Emma-Rose dans les bras. Mère et filles - l'aînée d'Angela, Isabella (12 ans), était aussi de la partie - ont profité d'une virée à la campagne puisqu'elles ont posé leurs valises au château du Club Vacanciel de la Ferté Imbault. Au programme : repas gastronomique et partie de mini-golf en famille. Samuel Le Bihan semblait quant à lui absent des festivités puisque la veille, il a publié sur Instagram une vidéo réalisée au Brésil.