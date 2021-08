Samuel Le Bihan papa d'une fille autiste : "Au début, j'ai eu un peu peur..."

Parrain d'Autistes sans frontières, de SOS Autisme et co-fondateur de la plateforme Autisme Info Service, l'acteur du film Mesrine : L'ennemi public numéro 1 a également révélé s'être installé à Nice, "une ville douce et agréable". Très proche d'Angia, Samuel Le Bihan a réussi à apprivoiser les troubles dont souffre sa fille et entretient avec elle une relation magique. "Il n'y a ni tensions ni reproches. Nous avons appris à nous écouter, nous avons un rapport très sain. J'ai appris à être un bon père", indique l'acteur de 55 ans.

Papa solo, il a confié être à la recherche de la perle rare qui viendra combler son quotidien : "Aujourd'hui, il faut que je tombe vraiment amoureux pour être en couple." En 2021, peut-être ?