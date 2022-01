Samuel Le Bihan papa : tendres confidences sur sa fille Angia

L'acteur Samuel Le Bihan , 55 ans, qui vient de retrouver l'amour, est apparu très apaisé chez nos confrères de Télé Star. En effet, à l'occasion du retour d'Alex Hugo, la série événement de France 3, ce mardi à 21h10, l'acteur s'est confié sur sa vie personnelle, ses enfants, sa fille autiste et sa nouvelle compagne Stefania Cristian (avec qui il s'est affiché sur Instagram.)

Pour le comédien, père de 3 enfants (Jules 26 ans, Angia 11 ans et Emma-rose 3 ans), incarner un personnage sans enfants comme Alex Hugo, marque une certaine différence, "on n'a pas les même contraintes" a-t-il confié. Une contrainte que l'on peut comprendre aisément pour l'acteur qui soutient sa fille, atteinte d'autisme, au quotidien. Lorsqu'on lui demande si cette maladie pourrait être le sujet d'un épisode de la série, il répond : "Je n'y ai pas pensé. Sur l'autisme, je fais ma part. j'ai monté autisme info service, une plate-forme d'appels, d'écoute, de conseils, de suivis de dossier très pointus avec des spécialistes. J'ai aussi écrit des histoires comme 'T'en fais pas, j'suis là' qu'on a monté sur France télévisions."

Depuis, Angia va "super bien. Elle a beaucoup progressé. Elle est très scolaire. Elle a un parcours formidable" a assuré le père de la petite fille, avant de confier que par cette nouvelle relation et le travail, est née une découverte de soi pour le comédien : "J'ai orienté toute ma vie pour être là pour elle. Elle m'a fait comprendre quelque chose qui ne me déplait pas : que je pouvais être quelqu'un de courageux. J'ai fait des choix, et choisir, c'est renoncer."

Un courage qui a permis à l'acteur, qui redoutait de ne plus trouver l'amour, de surmonter ses peurs et fonder une nouvelle famille : "Ma fille a fait ressortir de moi ce qu'il y a de meilleur mais ça ne n'empêche pas d'être amoureux. Là je vis une histoire vraiment super avec quelqu'un de formidable."