Samuel Le Bihan en couple : premières confidences sur sa belle Stefania Cristian

Mais qui est donc Stefania Cristian ? Cette jolie brune aux yeux marrons est un mannequin qui profite d'une carrière à l'international. Elle évolue au sein de l'agence parisienne GIRLmgmt, tout en étant représentée par d'autres agences à Londres, Berlin et Milan. Il faut dire elle a grandi à Madrid et parle plusieurs langues : l'espagnol, l'anglais, le roumain et le français. Celle qui mesure 1,76 m a déjà posé pour plusieurs magazines tels que Marie Claire, Harper's Bazaar, Elle Russia et L'Officiel Malaysia, et plusieurs marques : Saint Laurent, Livy Studio, American Apparel, Louboutin... Si elle est avant tout mannequin, elle aspire également à une carrière en tant qu'actrice et réalisatrice, puisqu'elle a suivi des cours de comédie au Lee Strasberg Institute de New York.