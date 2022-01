Samuel Le Bihan amoureux : premières photos de couple avec la jeune et jolie Stefania

Depuis quelques mois, Samuel Le Bihan est à nouveau amoureux. Après avoir confirmé sa rupture avec la DJ d'origine vietnamienne Angie Vu Ha (la mère de sa petite Emma-Rose, 3 ans), le comédien a retrouvé l'amour dans les bras d'un jeune mannequin : une certaine Stefania Cristian, avec qui il s'est affiché une toute première fois lors d'une soirée parisienne début décembre. Le couple vient d'officialiser sa romance sur les réseaux sociaux à l'occasion des fêtes.

Le 27 décembre 2021, en plein séjour à la montagne, Stefania Cristian a d'abord partagé une première photo sur son compte Instagram bien fourni. Un cliché sur lequel elle apparaît sur les pistes, en compagnie de Samuel Le Bihan. Il a fallu attendre le 2 janvier pour découvrir des photos plus tendres sur le compte de l'acteur, qui a souhaité une "très belle année" à ses quelque 68 000 abonnés : une série de selfies pris depuis le lit, sur lesquels les amoureux affichent leur complicité. Ses premières photos de couple n'ont pas manqué de faire réagir plusieurs amis célèbres du comédien, à commencer par Clotilde Courau et Sonia Rolland.

Mais qui est donc cette Stefania Cristian ? Cette jolie brune aux yeux marrons est un mannequin qui profite d'une carrière à l'international. Elle évolue au sein de l'agence parisienne GIRLmgmt, tout en étant représentée par d'autres agences à Londres, Berlin et Milan. Il faut dire elle a grandi à Madrid et parle plusieurs langues : l'espagnol, l'anglais, le roumain et le français. Celle qui mesure 1,76 m a déjà posé pour plusieurs magazines tels que Marie Claire, Harper's Bazaar, Elle Russia et L'Officiel Malaysia, et plusieurs marques : Saint Laurent, Livy Studio, American Apparel, Louboutin... Si elle est avant tout mannequin, elle aspire également à une carrière en tant qu'actrice et réalisatrice, puisqu'elle a suivi des cours de comédie au Lee Strasberg Institute de New York.