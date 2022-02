"Il y a une blessure" : Samuel Le Bihan "mauvais père" avec son fils Jules ? Douloureuses confidences

Samuel Le Bihan brille peut-être dans les épisodes d'Alex Hugo, mais il ne s'en cache pas : son plus beau rôle est celui de papa. Dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs, le comédien de 56 ans a d'ailleurs abordé comme rarement la relation particulière qu'il entretient avec son fils aîné Jules, né de ses amours avec l'actrice Patricia Franchino.

Âgé de 26 ans, Jules semble s'orienter vers un métier artistique : "Il s'intéresse au mapping, ce sont des projections sur des monuments". Pas sûr qu'il soit branché comédie comme son père, lui qui a subi le tourbillon médiatique engendré par l'explosion de la carrière de Samuel Le Bihan : "Il a vécu cela de plein fouet. [...] Ça m'a un peu éloigné de lui. Ça n'a pas été un moment facile. Il n'a pas eu son père comme il aurait dû l'avoir. La célébrité, il ne l'a pas vécu de manière très heureuse, je pense".

En poursuivant son récit, Samuel Le Bihan a doucement fait comprendre qu'il était rongé par la culpabilité concernant son fils : "Mon sentiment aujourd'hui, c'est de ne pas avoir été un bon père à l'époque. J'étais un père maladroit. Je n'ai pas eu une enfance forcément facile non plus. Donc du coup, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas eu". Très présent pour sa fille autiste Angia (10 ans), qu'il a accompagnée pour lui donner la vie la plus normale possible, Samuel Le Bihan admet que c'est grâce à ce combat qu'il a compris ce que c'était d'être père : "J'ai appris plein de choses, ce que c'est d'aider quelqu'un, de le soutenir". Celui qui a récemment retrouvé l'amour dans les bras d'un jeune mannequin a aussi une deuxième fille : Emma-Rose, 3 ans, fruit de sa relation avec Angie Vu Ha.

Père et fils ont depuis crevé l'abcès et sont repartis sur de bonnes bases : "J'en ai parlé avec lui, évidemment, a-t-il expliqué, toujours dans Parents d'abord. Il y a un mea culpa. J'aimerais revenir en arrière si je pouvais mais je ne peux pas. Il faut vivre avec cela. Je pense qu'il y a une blessure, il y a une culpabilité, c'est clair. Et peut-être que j'ai donné beaucoup plus à sa petite soeur car je voulais rattraper quelque chose que je n'ai pas su donner à l'époque." Jules ne lui en a heureusement pas tenu rigueur...