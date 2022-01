Samuel Le Bihan papa : l'acteur très ému en évoquant une victoire pour sa fille autiste Angia

Anne-Elisabeth Lemoine recevait Samuel Le Bihan sur le plateau de C à Vous ce mardi 18 janvier. L'animatrice a évoqué la carrière de l'acteur, déterré de vieilles archives de son invité et abordé un sujet précieux de son existence : sa fille Angia.

Cette dernière, âgée de 10 ans, est diagnostiquée autiste, après que Samuel Le Bihan a décelé des signes dans le comportement de son enfant. Séparé de la maman Daniela Beye, le héros d'Alex Hugo a décidé de se battre pour qu'Angia ait l'enfance la plus normale possible en faisant de ce handicap une force : "Je refuse que ça mette de l'ombre dans ma vie. Au contraire, je ferai tout pour en tirer la plus belle des énergies. J'ai décidé que je créerai du bonheur et je crois que je ne me suis pas trop mal débrouillé." Il y a trois ans, il évoquait déjà avec fierté l'évolution encourageante d'Angia : "Elle parle, elle continue de faire des progrès insensés. Elle a développé des stratégies pour aller vers les autres", confiait-il au Parisien à l'époque. Le bilan est encore plus positif aujourd'hui.

Samuel Le Bihan n'a jamais lâché sa fille. Coûte que coûte, l'acteur de 56 ans était à ses côtés pour l'aider, l'épauler et la pousser à donner le meilleur d'elle-même. Sa persévérance a fini par payer. Quelque temps avant sa venue sur le plateau de France 5, le compagnon de Stefania Cristian a rencontré la directrice d'école de sa fille. Et l'entretien s'est révélé bien plus intéressant que prévu puisqu'il a été le théâtre d'une merveilleuse nouvelle : "Angia est en CM2, elle n'a pas de retard scolaire, elle a un auxiliaire de vie scolaire. Et ils m'ont dit qu'on envisageait le collège".

Les larmes aux yeux, très ému de parler de cette belle victoire, Samuel Le Bihan assure qu'il en aurait "pleuré" en entendant ces mots : "Jamais, à aucun moment, je n'aurais pu imaginer ça. Elle ne parlait pas, elle n'est pas allée en maternelle. Elle est allée à l'école bien plus tard parce qu'elle a eu des méthodes éducatives qui l'ont amenée vers le langage, à se nourrir parce qu'elle ne mangeait pas". Lui qui s'est tant battu pour offrir la vie la plus normale possible à sa fille a réussi haut la main ce challenge. Sûrement son plus beau rôle.