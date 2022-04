Samuel Le Bihan en plein "rêve" : déclaration enflammée de "sa moitié" Stefania

En parlant de songe, Samuel Le Bihan ne pouvait pas rêver mieux. Le héros d'Alex Hugo a toujours fait passer sa fille Angia, atteinte d'autisme, avant lui et sa vie personnelle. Alors quand il a constaté que le courant passait plutôt très bien entre elle et sa chérie Stefania, il n'a pu pousser qu'un ouf de soulagement : "Je savais que c'était quelqu'un de bien et que forcément ma fille le sentirait, ça s'est fait très naturellement [...] Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie si ma fille n'a pas sa place. C'est déterminant. [...] Ma fille l'adore et elle adore ma fille" indiquait-il dans le podcast Parents d'abord de Télé Loisirs.

Trouver l'amour, Samuel Le Bihan n'y croyait presque plus il y a encore huit mois. Dans une interview à Nous Deux, il révélait que son emploi du temps et l'éducation de sa fille lui prenaient énormément de temps : "Je travaille beaucoup et j'élève ma fille en solo. C'est énormément d'engagement personnel, parce qu'elle est différente, et c'est difficile d'intégrer quelqu'un dans son histoire. [...] Aujourd'hui, il faut que je tombe vraiment amoureux pour être en couple, sinon je n'en vois pas l'intérêt." Cet intérêt, Samuel Le Bihan semble enfin l'avoir trouvé avec Stefania.