Alex Hugo : Les vraies raisons du départ de Lionnel Astier

Ces sept dernières saisons, Lionnel Astier a endossé le rôle d'Angelo Batalla, le supérieur de l'ex-policier marseillais Alex Hugo (interprété par Samuel Le Bihan). Mais l'acteur de 69 ans a pris la décision de partir comme il l'a annoncé en mai 2021. Et il a dévoilé pour quelle raison il préférait ne plus tourner dans la série à succès de France Télévisions.

Depuis 2014, Lionnel Astier donnait la réplique à Samuel Le Bihan, dans Alex Hugo. Les deux acteurs ont donc fini par tisser des liens forts au point de devenir amis. "Nous avons des rapports d'amitié, et une vraie complicité sur le plateau. Nous avons une connexion authentique qu'on ne force pas, ce qui est assez rare pour être signalé", avait confié celui qui incarnait Angelo Batalla à Allociné. On imagine donc que l'annonce de son départ a été douloureux pour eux, ainsi que pour le reste de l'équipe.

Malgré la douleur, Lionnel Astier a fait ce choix afin de voguer vers de nouvelles aventures. "C'est un départ qui s'est décidé sans aucun conflit (...). Mais ça faisait sept ans que j'incarnais Angelo Batalla et je crois que j'en avais fait le tour. Il ne se renouvelait pas assez à mon goût et j'avais l'impression d'être dans la redite", avait-il confié à Télé Star. Il avait également précisé que le rythme de tournage avait joué dans sa décision : "Au début, nous faisions deux épisodes par an. Il y en a maintenant quatre et ça me coupe de mes autres projets." Ainsi, il aurait pu rester si le même rythme s'était poursuivi.

Un autre départ d'Alex Hugo

Mais le destin en a décidé autrement. Ainsi, Samuel Le Bihan devra dire au revoir à son collègue et ami. Auprès de Télé Loisirs, la star de 56 ans a confié qu'il comprenait le choix de Lionnel Astier. "Je n'ai pas envie qu'on le remplace. Je ne veux pas que quelqu'un vienne et soit à la place d'Angelo, notamment pour lui laisser la possibilité de revenir s'il en a envie. Dans la vie, il y a des chemins qui nous emmènent dans des directions tellement étonnantes, j'ai envie que ce soit un nouveau chemin. Je ne veux pas que l'on s'accroche au fait de garder les mêmes choses. Profitons de ce nouveau souffle, pour se réinventer, repenser au concept", avait-il poursuivi.

Les téléspectateurs ne devront toutefois pas faire leurs adieux à Lionnel Astier tout de suite. A en croire Samuel Le Bihan, ils vont tourner encore deux saisons ensemble. "On va pouvoir continuer à s'amuser un peu tous les deux parce que l'on se marre bien. On aime bien bosser ensemble", avait-il conclu. Une autre star de la série a aussi annoncé qu'elle préférait partir. Il s'agit de Marilyne Canto, qui joue la commissaire Christine Dorval depuis 2016. "Ce n'était pas un choix facile parce que c'est une série à laquelle je suis attachée mais elle prend du temps et j'ai envie de me lancer dans d'autres aventures. Je ne pars pas parce que j'en ai assez. Pas du tout. Sur cet épisode, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à montrer Christine dans son intimité. Le départ de Lionnel Astier n'a précipité le mien cela s'est fait en même temps. Il l'a annoncé un peu avant mais c'était déjà acté dans ma tête", a confié l'actrice à Télé Loisirs.