Lionnel Astier va faire ses adieux à "Alex Hugo"

Lionnel Astier a annoncé qu'on ne verra plus le personnage d'Angelo Batalla dans les prochaines saisons de la série télévisée Alex Hugo, avec Samuel Le Bihan Un gros coup dur pour le flic montagnard de France 2 qui va devoir se passer de son fidèle acolyte qui l'accompagnait dans les 8 dernières saisons.

La série retrace l'histoire d'un ancien grand flic marseillais, Alex Hugo, surnommé " La Tendresse ", qui a choisi de quitter la ville et une violence qu'il ne supportait plus pour s'isoler dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté. Il occupe désormais un poste dans une police rurale et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué. Lionnel Astier y joue le rôle du bras droit d'Alex Hugo nommé Angelo Batalla.

L'acteur de 67 ans a expliqué, dans une interview accordée à Télé Loisirs, qu'il avait fait le tour du rôle qui est présent depuis le début de la série. "J'ai le sentiment que nous sommes un peu dans la redite le concernant" a-t-il déclaré. Le rythme des tournages de Alex Hugo est aussi un facteur qui l'a poussé à arrêter. "Quand j'ai commencé, nous filmions deux épisodes par an. Nous en tournons quatre désormais. Je passe six mois là-haut, dans la montagne, et parfois, bien que les histoires se renouvellent, j'ai le sentiment de jouer des choses que mon personnage a déjà connues. Je me dis qu'il est peut-être temps pour moi de de passer à autre chose et de ne pas attendre que la série s'arrête" a-t-il expliqué.

Lionnel Astier et aussi connu pour le rôle de Léodagan dans la série Kaamelott sur M6 ainsi que pour celui de Neil Mac Kormack dans la série télévisée Hero Corp. Il est le père de deux enfants, Alexandre Astier né en 1974 de son union avec Joëlle Sevilla et Simon Astier qu'il a eu en 1983 avec Josée Drevon. Il est actuellement marié à la chorégraphe Dominique Faguet.