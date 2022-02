Samuel Le Bihan amoureux : déclaration enflammée à sa belle Stefania, "la femme la plus déroutante"

Il est amoureux et il le clame haut et fort ! Lundi 14 février, Samuel Le Bihan s'est saisi de son compte Instagram pour célébrer la Saint Valentin. En couple avec la jeune et jolie Stefania Cristian depuis plusieurs mois, le comédien a relayé plusieurs photos à deux et une véritable déclaration d'amour. Une belle attention qui n'a pas manqué de ravir la principale intéressée.

"Aimer c'est se mettre d'accord pour prendre soin d'un tout petit espace dans ce monde, c'est tenter une traversée de l'impossible (...), se donner une chance de plus, de ne pas seulement vivre la vie elle-même mais de la vivre à deux, avec ses couleurs, ses saveurs, ses empoignades, ses épreuves (...)", écrit d'abord l'acteur star de la série Alex Hugo (France 3). "Ma chérie, tu es la femme la plus inspirante, sensible, déroutante, étonnante, créative, enrichissante et accomplie que j'ai pu croiser dans cette vie. Auprès de toi mon esprit se cabre, s'enflamme, s'élève au dessus de lui-mème." Le comédien de 56 ans ajoute : "Je te promets que dans ton visage, je ne verrais plus que la beauté du monde. Je t'aime @stefania_cristian. Happy #valentineday mon amour." En commentaire, le mannequin de 30 ans a réagi à cette déclaration d'amour enflammée en répondant avec un simple "Je t'aime".

En janvier dernier déjà, Samuel Le Bihan avait confié vivre "une histoire vraiment super avec quelqu'un de formidable" au magazine Télé Star. Une romance qui dure depuis plusieurs mois maintenant et que le couple avait officialisée en décembre dernier lors d'une soirée parisienne. Depuis, les amoureux affichent pleinement leur idylle sur les réseaux sociaux.