Samuel Le Bihan : Rares photos de son discret fils Jules qui suit ses traces artistiques...

"Mon sentiment aujourd'hui, c'est de ne pas avoir été un bon père à l'époque. J'étais un père maladroit. Je n'ai pas eu une enfance forcément facile non plus. Donc du coup, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas eu", explique-t-il, toujours dans le podcast de Télé-Loisirs. Heureusement, les deux ont aujourd'hui pu s'expliquer et se retrouver, même s'il n'y a pas de retour en arrière possible.

"J'en ai parlé avec lui, évidemment. Il y a un mea culpa. Il faut vivre avec cela. Je pense qu'il y a une blessure, il y a une culpabilité, c'est clair. Et peut-être que j'ai donné beaucoup plus à sa petite soeur car je voulais rattraper quelque chose que je n'ai pas su donner à l'époque". En tout cas, le papa semble être un véritable soutien artistique de son fils et le suit sur son compte Instagram.

Pour rappel, Samuel Le Bihan est également le père de deux filles plus jeunes. Angia, née en 2011 de sa relation avec Daniela Baye, est atteinte d'autisme, et avait inspiré un livre et un téléfilm à son père, T'en fais pas, j'suis là. La benjamine, Emma-Rose, est née en 2018, lorsqu'il était en couple avec la DJ Angie Vu Ha. Aujourd'hui, il est en couple avec Stefania Cristian. Une vie intime bien remplie !