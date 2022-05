Samuel Le Bihan : Sa compagne Stefania torride dans un maillot de bain qui en dévoile beaucoup...

Cette idylle, le comédien n'y croyait plus vraiment et déclarait vouloir se concentrer sur l'éducation de sa petite dernière, Emma mais aussi sur Angia, 11 ans, atteinte d'autisme. Jusqu'à ce que sa route croise celle de Stefania... "Ma fille a fait ressortir de moi ce qu'il y a de meilleur mais ça ne n'empêche pas d'être amoureux. Là je vis une histoire vraiment super avec quelqu'un de formidable" ,confiait l'acteur en janvier dernier à Télé Star. On souhaite à Stefania et Samuel une longue et heureuse relation !