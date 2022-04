Samuel Le Bihan amoureux : baiser passionné à sa belle Stefania, il s'éclate loin de la France

En effet, comme Samuel Le Bihan le confiait récemment, sa compagne s'entend parfaitement bien avec sa fille Angia, qui souffre d'un autisme lourd et qu'il élève en tant que papa célibataire. "Je savais que c'était quelqu'un de bien et que forcément ma fille le sentirait, ça s'est fait très naturellement [...] Je ne pouvais pas laisser quelqu'un entrer dans ma vie si ma fille n'a pas sa place. C'est déterminant. [...] Ma fille l'adore et elle adore ma fille", avait-il révélé dans un podcast de Télé-Loisirs.

La petite Angia, aujourd'hui âgée de 10 ans, est d'ailleurs en vacances avec eux en ce moment et semble parfaitement s'amuser dans les vagues avec sa belle-mère et son papa. Pas de traces en revanche des autres enfants du comédien. Né en 1995, son fils Jules ne semble pas l'avoir accompagné mais veut de toute façon absolument rester discret, loin de la médiatisation de son père.

Quant à sa petite dernière, Emma-Rose, elle est sûrement trop jeune à 3 ans et demi pour suivre sa soeur et son papa dans les vagues. On imagine donc qu'elle a du rester en France, tranquillement avec sa maman, la DJ Angie Vu Ha.