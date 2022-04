Diaporama Samuel Le Bihan amoureux : baiser passionné à sa belle Stefania, il s'éclate loin de la France

1 / 20 Samuel Le Bihan amoureux : baiser passionné à sa belle Stefania, il s'éclate loin de la France

2 / 20 Samuel Le Bihan, parrain de la manifestation, durant l'inauguration du 1er évènement solidaire " MONACOLLECTE ", évènement solidaire autour de la collecte et du tri des déchets à Monaco © Bruno Bebert/Bestimage





3 / 20 Samuel Le Bihan s'amuse en vacances avec sa magnifique compagne Stefania et sa fille Angia @ Instagram / Samuel Le Bihan

4 / 20 Samuel Le Bihan s'amuse en vacances avec sa magnifique compagne Stefania et sa fille Angia @ Instagram / Samuel Le Bihan

5 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan

6 / 20 Samuel Le Bihan - Vernissage de l'exposition Jean Gabin à l'Espace Landowski / Musée des Années 30 à Boulogne-Billancourt le 8 mars 2022. © Coadic Guirev/Bestimage

7 / 20 Samuel le Bihan et Stefania, amoureux comme au premier jour @ Instagram / Samuel Le Bihan

8 / 20 Samuel Le Bihan s'amuse en vacances avec sa magnifique compagne Stefania et sa fille Angia @ Instagram / Samuel Le Bihan

9 / 20 Samuel Le Bihan - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage





10 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan

11 / 20 Le prince Albert II de Monaco et Samuel Le Bihan, parrain de la manifestation, durant l'inauguration du 1er évènement solidaire " MONACOLLECTE ", évènement solidaire autour de la collecte et du tri des déchets à Monaco le 25 février 2020. © Bruno Bebert/Bestimage





12 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan

13 / 20 Samuel Le Bihan, parrain de la manifestation, durant l'inauguration du 1er évènement solidaire " MONACOLLECTE ", évènement solidaire autour de la collecte et du tri des déchets à Monaco le 25 février 2020. © Bruno Bebert/Bestimage





14 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan

15 / 20 Samuel Le Bihan - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage







16 / 20 Samuel Le Bihan et Adriana Karembeu - L'association "Children of Africa" dont Madame Dominique Ouattara (Première dame de Côte d'Ivoire) est présidente organise le dîner de gala sur le thème Africa is the Future à Abidjan donné au profit de la création d'un foyer d'accueil pour ls femmes victimes de violences et la reconstruction de la Case des Enfants. Hotel Sofitel Ivoire à Abidjan le 11 mars 2022 © Olivier Borde / Bestimage







17 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan

18 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan

19 / 20 Samuel Le Bihan et sa chérie Stefania passent beaucoup de temps ensemble. @ Instagram / Samuel Le Bihan