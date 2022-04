Samuel Le Bihan avec sa fille Angia et sa compagne Stefania Cristian : la belle vie au Costa Rica !

Sur les clichés en noir et blanc postés, on voit. "Daughter and love" a écrit Samuel Le Bihan visiblement heureux de voir les deux femmes de sa vie s'entendre à merveille. Et cet art de positiver fait du bien à ce dernier, qui en a bien besoin. En effet, la vie de Samuel Le Bihan n'a pas toujours été aussi épanouissante. Il y a quelque temps, le héros d'Alex Hugo , qui a toujours fait passer sa fille Angia, atteinte d'autisme , avant lui et sa vie personnelle, désespérait de pouvoir à nouveau trouver l'amour.