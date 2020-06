Samuel le Bihan privé de sa fille pour la fête des Pères, il explique pourquoi

Mais expliquer la crise sanitaire et les gestes barrières à Angia n'a pas été une mince affaire : "Elle n'a pas compris le confinement. Aujourd'hui, sa particularité est de plus en plus invisible, mais elle a du mal avec la compréhension du passé et du futur, de l'espace... Ne plus avoir le droit d'aller vers les gens, alors que c'est une chose sur laquelle elle a travaillé, est très compliqué pour elle."

Une fête des Pères à la montagne

Récemment, le fondateur d'Autisme Info Service a pris la décision de partir vivre en province avec Angia. Une nouvelle vie entamée après un tour du monde particulièrement bénéfique pour sa fille : "En 2019, elle m'a suivi tout autour du monde pour mes tournages (Guadeloupe, Indonésie, États-Unis, Brésil). Grâce à tous ces changements, elle s'est beaucoup développée. Cette année, j'ai emménagé en province. Je sentais qu'elle avait besoin de stabilité, de repères."

Pour la fête des Pères, le 21 juin 2020, Samuel Le Bihan pourra une fois encore profiter d'une réunion de famille avec Jules et Angia, dans les Hautes-Alpes, où il tournera les nouveaux épisodes d'Alex Hugo. Pour ce qui est de voir sa cadette, Emma-Rose, qui vit avec sa maman, il va falloir patienter encore un peu. "Je ne serai entouré que des deux grands, la petite sera avec sa mère, qui voyage beaucoup pour son travail, a expliqué l'acteur de Vénus Beauté, Jet Set et Trois zéros. Je la vois de temps en temps et, malgré la distance, ce sont des liens qui vont être de plus en plus organisés au fur et à mesure qu'elle va grandir."