Samuel Le Bihan : Tendre déclaration pour sa fille autiste Angia

Même si il est très occupé avec sa petite Emma-Rose d'un peu plus de 1 an, Samuel Le Bihan ne néglige pas pout autant ses autres enfants.

Dimanche 12 janvier 2020, il a partagé une photo émouvante d'Angia, 8 ans, au sommet des montagnes. On y voit père et fille en combinaison, manteau et masque de ski vissé sur le crâne face à l'immensité. Dans la légende, l'acteur de 54 ans avoue toute l'admiration qu'il a pour son enfant atteint d'autisme. "Comment imaginer qu'un jour cette petite fille chausserait des skis, elle pour qui monter un escalier était une opération compliquée. Je sais que pour toi chaque apprentissage est bien plus difficile et, pourtant, tu n'hésites jamais. Tu as fait de moi le spectateur ému de ton acharnement à être acceptée et intégrée comme les autres, parmi les autres. L'autorité avec laquelle tu développes des stratégies pour y parvenir me subjugue et tes progrès forcent mon respect. Alors vas y, fonce ma fille, ne t'inquiète pas du reste, je suis là pour toi."

Le parcours de cette petite fille, née de son amour avec Daniela Beye, avait fait l'objet de son livre Un bonheur que je ne souhaite à personne. Dans l'ouvrage, il évoque surtout la difficulté des parents d'enfants autistes, mal informés et incompris.

Le premier à avoir commenté est évidemment François-Xavier Demaison qui est le parrain de la petite fille (et Samuel Le Bihan est celui de sa fille !). Celui qui interprétait Coluche en 2008 s'est fendu d'un petit coeur pour sa filleule sur Instagram.

L'acteur d'Alex Hugo a eu la petite Emma-Rose avec la DJ et productrice Angie Vu Ha en août 2018. Il a également un grand fils de 24 ans, Jules, né de son union avec l'actrice Patricia Franchino.