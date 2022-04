Emilie Broussouloux et Thomas Hollande : Leurs enfants photographiés en Corrèze, tendre moment

Emilie Broussouloux et Thomas Hollande vivent une histoire discrète et ont construit une jolie vie de famille. Le fils de François Hollande peut compter sur son épouse pour dévoiler quelques rares instants de leur quotidien de jeunes parents sur son compte Instagram. Ainsi, la journaliste a publié le week-end dernier une nouvelle photo de leurs deux enfants Jeanne, née en juin 2019, et Noé, né en janvier 2021, qui ont visiblement bien profité de Pâques.

Emilie Broussouloux, belle-fille adorée de Ségolène Royal, a partagé une photo de ses deux petites têtes blondes en train de déguster des oeufs en chocolat, après les avoir trouvés. Et c'est en Corrèze, région qui est chère à son coeur ainsi qu'à celui de son époux, que la famille a passé les fêtes de Pâques, à en croire la géolocalisation. On ignore si François Hollande et Julie Gayet ou encore Ségolène Royal étaient de la partie. Ou bien si Emilie et son avocat de mari étaient en famille du côté du clan Broussouloux, également originaire de Corrèze.