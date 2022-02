Thomas Hollande et Emilie Broussouloux, 7 ans d'amour : baiser passionné et photos intimes inédites

Il y a quelques semaines, à la mi-janvier, Emilie Broussouloux s'était confiée sur son mari et sur leur couple auprès de nos confrères de Télé-Loisirs. "Avec mon mari, nous avons une relation de confiance et il y a beaucoup de bienveillance entre nous. Lors de ma première grossesse, il m'avait vue un peu démunie. Il a tout de suite été convaincu par ce projet, ça ne lui a pas fait peur. C'est un féministe convaincu et il s'est dit que ça allait aider et faire du bien à d'autres femmes", avait partagé la journaliste dans le podcast 9 mois ensemble. Après sept d'amour, Emilie Broussouloux et Thomas Hollande forment plus que jamais une très belle équipe avec leurs deux enfants.