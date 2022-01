Emilie Broussouloux : Son mari Thomas Hollande est "un féministe convaincu"

La jeune maman Emilie Broussouloux s'est confiée chez nos confères de Télé-loisirs , dans le cadre du podcast 9 mois ensemble, sur son nouveau rôle de mère.

Alors qu'elle a fêté ses 31 ans le 12 janvier dernier, la femme de Thomas Hollande qui élève ses deux enfants Jeanne, née en 2019 et Noé né en 2021, est revenue sur la genèse du projet : "Avec mon mari, nous avons une relation de confiance et il y a beaucoup de bienveillance entre nous. Lors de ma première grossesse, il m'avait vue un peu démunie. Il a tout de suite été convaincu par ce projet, ça ne lui a pas fait peur. C'est un féministe convaincu et il s'est dit que ça allait aider et faire du bien à d'autres femmes." La jeune femme s'était déjà illustrée par son engagement et sa volonté de faciliter le quotidien des jeunes mamans, notamment en matière d'allaitement.

On l'a compris, pour le couple Broussouloux-Hollande, la coopération et le partage des tâches est de rigueur afin d'élever au mieux leurs deux enfants. Emilie, qui a vécu un accouchement à domicile, ne souhaite pas que l'arrivée de Noé bouleverse la vie de sa première fille Jeanne, elle s'est confiée sur le sujet : "C'est un peu fatiguant et frustrant car je ne peux plus la porter. Heureusement que le papa est là, il est très proche d'elle !"

Une preuve supplémentaire de la complémentarité de ce couple que l'on sait déjà très proche. En effet, la jeune mère partage régulièrement, sur les réseaux sociaux, des moments de vie en famille. On les avait retrouvés, début janvier dans un bar pour enfants du 8eme arrondissement de Paris pour un après-midi de détente et de bonne humeur. Les parents s'étaient prêtés au jeu du coloriage et des ateliers créatifs pour le grand bonheur de leurs enfants. A l'occasion de la nouvelle année, la jeune maman s'était affichée tout sourire à la maison avec ses deux adorables bambins dégustant une glace. "Avec les soleils de ma vie" pouvait-on lire sur Instagram.