Emilie Broussouloux et Thomas Hollande : Sortie avec les enfants et adorables activités

La présentatrice Emilie Broussouloux (30 ans), et son compagnon Thomas Hollande (37 ans) filent le parfait amour avec leurs deux adorables enfants, Jeanne et Noé nés en 2019 et 2021. C'est sur le compte Instagram de la jeune femme que la petite famille a pris l'habitude d'apparaitre très heureuse.

Emilie Broussouloux s'affiche régulièrement en compagnie de ses enfants sur Instagram pour partager sa vie de famille. Cette semaine, c'est pas moins de 13 stories qui ont été publiées quand la jeune maman et sa progéniture sont allées passer du bon temps dans le café Kidforest paris, situé dans le 8eme arrondissement de la capitale. C'est accompagné de Thomas, fils de Ségolène royal et François Hollande que la jeune journaliste est retombée en enfance dans ce café familial dédié aux enfants.

"Tout est pensé pour les enfants" écrit la jeune maman. Ateliers créatifs, goûter et amusement étaient au programme de la petite famille. "J'en ai 3 (enfants)" commente Emilie Broussouloux en montrant son compagnon, manifestement très proche de ses enfants. "On peut faire des ateliers trop chouettes" ou encore "Il fait n'importe quoi" (avec une photo de Noé) déclare la jeune femme sur les stories suivantes. Dans la joie et la bonne humeur, le couple a vécu un après-midi sous le signe du laisser-aller et de la découverte.

La journaliste, à la silhouette incroyable, avait publié une photo tout aussi adorable pour la nouvelle année. On y voyait la petite famille sur son canapé, Jeanne mangeant une glace et Noé tenant la jambe de sa mère. "Les soleils de ma vie'' déclarait Emilie pour l'occasion.