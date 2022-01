Émilie Broussouloux maman de 2 enfants : tendre portrait de famille avec les "soleils de sa vie"

Le 21 janvier prochain, Emilie Broussouloux aura de quoi se réjouir à nouveau puisqu'il s'agira du premier anniversaire de son fils Noé, qu'elle a accueilli à domicile ! Une expérience exceptionnelle sur laquelle elle se confiait dans sa web série 9 mois ensemble. "J'ai donné naissance à mon 2e enfant, Noé, à la maison. Je suis infiniment reconnaissante envers Chloé, la sage-femme qui m'a accompagnée dans ce projet, ainsi qu'à Nadia, qui l'assistait lors de l'accouchement. Ce jour-là, je me suis sentie chanceuse et plus heureuse que jamais. Jamais je n'avais éprouvé ce sentiment de force et de puissance, et j'en suis ressortie avec une plus grande confiance en moi", expliquait la belle-fille de Ségolène Royal et François Hollande.

Avec Thomas Hollande, Emilie Broussouloux n'avait pas perdu de temps pour fonder leur famille. La journaliste était tombée enceinte pour la première fois seulement quelques mois après leur mariage célébré en 2018 dans le petit village de Meyssac, en Corrèze. Un heureux événement qui était survenu environ deux ans après le début de leur idylle.