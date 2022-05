Carla Bruni en nuisette, au bras de Nicolas Sarkozy : apparition remarquée du couple à Cannes

Ce samedi 21 mai, Carla Bruni était tout simplement divine pour la montée des marches du film Triangle of Sadness (Sans Filtre). L'ancien top a fait une arrivée très remarquée à ce 75e Festival de Cannes, en arborant une robe lilas brillante à fines bretelles signée de la maison Celine, lui offrant une allure de sirène, mais aussi grâce à ce moment où elle a été photographiée en train de vapoter. L'air malicieux, elle ne s'est pas arrêtée là : quelques minutes plus tard, alors qu'elle arrivait en haut de l'escalier légendaire, elle a sorti son téléphone pour quelques photos souvenirs. Puis le 22 mai, c'est au bras de son époux Nicolas Sarkozy que la mère de l'adorable petite Giulia a fait sensation à l'occasion de la soirée Women In Motion par Kering au Château de la Castre.

Le couple a fait une rare apparition à cet évènement toujours très attendu en marge du Festival. Dans une robe nuisette Saint-Laurent, Carla Bruni était ravissante et assortie à son mari, élégant en costume. Cheveux lâchés, et yeux charbonneux, elle avait opté pour un imposant collier de pierres précieuses Bulgari, ainsi qu'une paire de boucles d'oreilles pendantes. Plus tôt dans la journée, c'est déjà dans une robe Saint-Laurent au décolleté plongeant que Carla Bruni est apparue sur les marches du film Les Amandiers, seule cette fois-ci. Pour cette soirée prestigieuse, elle a eu le bonheur de retrouver son cher et tendre. Et le couple affichait des sourires radieux.

Une entorse au règlement remarquée

Pour sa première montée des marches de cette 75e édition, Carla Bruni a de nouveau montré son côté rebelle. L'Italienne de 54 ans a en effet enfreint une ligne du règlement. En effet, les selfies sont strictement interdits depuis plusieurs années sur le tapis rouge de Cannes. Une petite entorse qui a finalement été pardonnée à l'ex-Première dame. Chaque année à Cannes, le top fait sensation. L'an dernier, c'est vêtues des couleurs de l'Italie, et en célibataire, que la mère de famille avait marqué les esprits. Cette année, elle a décidé d'emmener son mari Nicolas Sarkozy avec elle sur la Croisette, pour profiter de soirées d'exception à son bras.