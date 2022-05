Cannes 2022 : Carla Bruni divine sirène qui fait une entorse au règlement sur le tapis rouge...

Glamour, beauté... et espièglerie : voilà ce qui pourrait résumer la montée des marches, ce samedi 21 mai, de Carla Bruni ! Absolument sublime dans une robe lilas brillante à fines bretelles signée de la maison Celine et qui lui donnait presque l'allure d'une sirène, la chanteuse et ancienne première dame a posé de longues minutes devant les photographes avant la projection du film Triangle of Sadness (Sans Filtre). Et on peut dire que niveau look, elle qui était mise en valeur par Dior Beauty et parée de bijoux Bulgari, n'avait rien laissé au hasard !

Niveau accessoires non plus cela dit ! Pendant sa montée des marches au Festival de Cannes, Carla Bruni a notamment sorti de sa pochette une cigarette électronique et s'est amusée à se faire prendre en photo en train de vapoter. L'air malicieux, elle ne s'est pas arrêtée là : quelques minutes plus tard, alors qu'elle arrivait en haut de l'escalier légendaire, elle a sorti son téléphone pour quelques photos souvenirs.

Quelques clichés qu'elle a conclu par un selfie avec le président du Festival, Thierry Frémaux, heureux de se prêter à l'exercice avec la mère de l'adorable petite Giulia. Souriant, il a sans doute oublié de lui rappeler que les selfies sont pourtant strictement interdits depuis plusieurs années sur le tapis rouge de Cannes ! Une petite entorse au règlement qu'il n'avait peut-être pas à coeur de rappeler à l'ancienne première dame.

Ou peut-être qu'au vu de son sourire et de sa silhouette de sirène, il a subitement décidé de tout lui pardonner... Et on peut le comprendre ! Carla Bruni, en tout cas, a bien profité de sa soirée et devrait revenir sur le tapis rouge dans la semaine : en effet, sur Instagram, elle a indiqué que ce samedi n'était que son premier jour à Cannes. Et on a hâte de voir quelle tenue elle aura choisi cette fois-ci !